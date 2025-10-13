ФСБ: бомбу для убийства офицера Минобороны должны были прикрепить к велосипеду

Один из задержанных рассказал о подготовке бомбы для убийства высокопоставленного офицера Минобороны России. По его словам, взрывное устройство предстояло прикрепить к велосипеду возле дома военнослужащего. Кадры допроса опубликовал Центр общественных связей ФСБ.

По данным следствия, преступление в отношении офицера готовили спецслужбы Украины вместе с «Исламским государством» (ИГ; запрещенная в РФ террористическая организация). Всего задержаны четыре человека. Из них — трое граждан России, а четвертый — выходец из стран Центральной Азии, завербованный ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Последнего ФСБ называет исполнителем теракта, россиян — причастными к сокрытию следов планировавшегося преступления.

Возбуждено дело о теракте (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) и незаконных покупке, сбыте, хранении взрывчатых веществ или устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК).