Возбуждено уголовное дело после затопления маломерного судна в Чистополе

В Чистополе на реке Каме затонуло маломерное судно, в результате чего погибли три человека. По факту этого происшествия возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, инцидент произошел 11 октября 2025 года. Две пассажирки смогли доплыть до ближайшего острова, трое человек утонули.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Поиски затонувшего судна продолжаются. Рассматриваются версии неисправности судна, опасного маневра и столкновения с посторонним предметом в воде.

Ранее стало известно, что спасатели нашли тела 52-летнего мужчины и 38-летней женщины.

Анна Кайдалова