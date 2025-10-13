Лавров: кризис в Газе не исчерпывается мирным планом Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что план Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа — это «лучшее» из того, что сейчас есть на столе переговоров. Однако, по его словам, сам конфликт этим не исчерпывается. Это заявление министр иностранных дел России сделал на встрече с представителями СМИ арабских государств.

«Мы обратили внимание, что в мирном плане Дональда Трампа говорится только о секторе Газа,— сказал Сергей Лавров (цитата по "РИА Новости"). — И там упоминается государственность, но достаточно в таких общих выражениях, и предстоит обязательно конкретизировать эти подходы, в том числе и определить, что будет на Западном берегу реки Иордан, потому что решение ООН предполагает создание единого территориально целостного палестинского государства в границах 1967 года».

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. На первом этапе обе стороны согласились на обмен заложниками и передачу тел погибших, а также на вывод войск с части территории анклава. В ответ на возвращение 20 живых заложников и тел 28 погибших Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы. По плану президента США Дональда Трампа, по мирному урегулированию в Газе анклав должен перейти под управление временной администрации из числа палестинских технократов и международных экспертов.

Анастасия Домбицкая