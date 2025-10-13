ВОЗ заявила о росте устойчивости людей к антибиотикам во всем мире

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что современная медицина не успевает за ростом устойчивости людей к антибиотикам. Это, по его словам, создает угрозу здоровью каждой семье в мире.

13 октября ВОЗ опубликовала новое исследование об устойчивости населения к антибиотикам. Согласно ему, с 2018 по 2023 год рост устойчивости продемонстрировали более 40% отслеживаемых комбинаций «патоген-антибиотик».

«Нам необходимо использовать антибиотики ответственно, обеспечивая доступ каждого человека к необходимым лекарственным препаратам, качественным средствам диагностики и вакцинам. Наше будущее зависит также от эффективности систем профилактики, диагностики и лечения инфекций, а также от успехов в разработке инновационных антибиотиков следующего поколения»,— приводятся в релизе слова главы организации.

Сейчас в системе ВОЗ по мониторингу устойчивости к противомикробным препаратам (GLASS) содержатся данные о ситуации в 104 странах. Это тоже говорит о том, что рост резистентности к важнейшим антибиотикам все больше угрожает здоровью мирового населения — в 2016 году участниками системы GLASS были лишь 25 стран, сообщается на сайте ВОЗ.

Полина Мотызлевская