За восемь месяцев перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 10,8%

В период с января по август контейнерные перевозки на Свердловской железной дороге выросли на 10,8% относительно показателей за тот же период прошлого года. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, во всех видах сообщения перевезено 319,6 тыс. груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во внутреннем сообщении отправлено 168,2 тыс. ДФЭ (-2,8%), в экспортном — 151,4 тыс. ДФЭ (рост в 1,3 раза). При этом на 10,2% увеличилось количество груженых контейнеров, которое составило 233,5 тыс. ДФЭ. Было перевезено 4,15 млн тонн грузов (+8,8%), в том числе:

химикаты и сода — 80,7 тыс. ДФЭ (-3,9%);

лесные грузы — 25,5 тыс. (+10,2%);

химические и минеральные удобрения — 25,4 тыс. (рост в 3,5 раза);

нефть и нефтепродукты — 21,7 тыс. (-11,9%);

бумага — 18,7 тыс. (+14,6%).

Рост также показали черные и цветные металлы, строительные грузы, продовольственные товары, продукты перемола, снижение — зерно, огнеупоры, метизы. Всего на РЖД с начала года во всех видах сообщения было перевезено свыше 5 млн (-3,9%) груженых и порожних контейнеров ДФЭ.

Напомним, перевозки контейнеров ДФЭ на Свердловской железной дороге выросли на 13,3% в январе-июле текущего года по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Ирина Пичурина