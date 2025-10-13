Акции Xiaomi упали на 8% после ДТП с участием ее электромобиля

Акции китайской компании Xiaomi на Гонконгской бирже упали на 8,7% после новостей об аварии с участием ее электромобиля SU7. Это стало самым сильным падением акций компании с апреля, передает Bloomberg.

Согласно материалам китайских СМИ, ДТП случилось сегодня утром в городе Чэнду на юго-западе Китая. В соцсетях распространилось видео, согласно которому на месте аварии автомобиль загорелся. Несколько прохожих пытались открыть его. По предварительным данным, внутри оказался заблокирован один из пассажиров. Официальной информации о погибших или пострадавших нет.

Похожий инцидент произошел в апреле на дороге в провинции Аньхой. Сидевший за рулем электрокара SU7 водитель на скорости 120 км/ч врезался в бетонные ограждения. Погибли три человека. Выяснилось, что в момент инцидента в машине действовала система автономного управления, но она сработала некорректно. После этого количество новых заказов на машину сократилось в полтора раза.

