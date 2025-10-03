На ремонт школ и детсадов и поддержку бизнеса в приграничных регионах направят 6,3 млрд

Правительство России дополнительно выделит более 6,3 млрд руб. на строительство образовательных учреждений и поддержку бизнеса в Курской, Белгородской и Брянской областях. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В частности, 2,3 млрд руб. направят на восстановление детсадов и школ. Еще 4 млрд руб. выделят организациям и индивидуальным предпринимателям субъектов на получение субсидий и средств для страховых взносов, а также льготного кредитования. Таким образом, власти помогут бизнесу в приграничных регионах возобновить деятельность, уменьшить издержки, приобрести оборудование и продолжить выпуск товаров и предоставление услуг.

В мае на поддержку бизнеса в Белгородской, Брянской, Курской областях выделили из федерального бюджета 618 млн руб. С начала года кабмин направил этим регионам 2 млрд руб. на эти цели.

Кабира Гасанова