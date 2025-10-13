Трамп в Кнессете подтвердил, что война между Израилем и «Хамасом» окончена

Президент США Дональд Трамп заявил, что война между Израилем и «Хамасом» окончена. Об этом он сказал журналистам перед выступлением в израильском парламенте. Американский лидер также выразил уверенность, что «Хамас» выполнит план по разоружению.

«Это большая честь для меня. Великий и прекрасный день, новое начало»,— написал господин Трамп в гостевой книге Кнессета.

В парламенте Дональда Трампа сопровождают премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана Дональда Трампа. На 13 октября назначена церемония подписания документа, мероприятия пройдут в Египте. Господин Трамп заявил, что завершил уже восьмую войну и спас миллионы жизней за время пребывания на своем посту.

Подробнее — в материале «Ъ» «Американские войска нажмут на Газу».

Анастасия Домбицкая