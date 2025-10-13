Трамп прибыл в Кнессет и в ближайшее время выступит с речью о сделке по Газе

Президент США Дональд Трамп прибыл в израильский парламент. В ближайшее время американский лидер выступит с речью о соглашении между Израилем и «Хамасом».

В аэропорту американского президента встретил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой. Сегодня у них запланирована встреча с семьями израильских заложников «Хамас», она пройдет в зале Шагала в Кнессете. По данным The Times of Israel, господа Трамп и Нетаньяху отправились в Кнессет на автомобиле президента США, что является нарушением протокола.

Перемирие в секторе Газа стартовало 10 октября в рамках мирного плана Дональда Трампа. На 13 октября назначена церемония подписания документа, мероприятия пройдут в Египте. Утром господин Трамп заявил, что завершил уже восьмую войну и спас миллионы жизней.

Анастасия Домбицкая