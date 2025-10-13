Дональд Трамп прилетел в Израиль, где выступил в парламенте, а после направится в Египет, чтобы подписать соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в Вашингтоне как минимум уверены, что израильские заложники будут освобождены. Трамп намерен встретиться с ними лично. На этом фоне собеседники Associated Press в американской администрации утверждают, что мир в секторе Газа нужен главе Белого дома, в том числе для переговоров с Саудовской Аравией и Индонезией о нормализации отношений стран с Израилем. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался о роли нового турне Трампа на Ближний Восток.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Президент США Дональд Трамп начинает свое «турне победителя». Утром он прилетел в Израиль, где выступил с речью перед Кнессетом. Затем он должен встретиться с семьями заложников и руководством страны. А уже в час дня Трамп отправится в Египет. Там его ожидают основные празднования окончания войны в Газе.

Вместе с лидерами 20 стран он подпишет документы о принятии первой части своего плана и обсудит перспективы, которые открываются перед Ближним Востоком. За первые полгода президентства это уже второй его визит в регион, который буквально на глазах возвращается под зонтик американского влияния. Вашингтон снова командует парадом и в прямом, и в переносном смысле. США бомбят Иран, заставляют премьер-министра Биньямина Нетаньяху звонить и лично извиняться перед эмиром Катара, а президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану открыто обещают помощь с поставками новейших самолетов, если он выполнит список американских поручений.

Лидеры этого неспокойного региона могут не переносить друг друга, но по первому зову собираются вместе и наперебой славословят заокеанского лидера.

Подход Трампа к переговорам и сделкам редко где дает такие результаты, как на Ближнем Востоке, и теперь он, похоже, намерен использовать этот успех для коренной перестройки дел в одной из самых горячих точек планеты.

Пока весь мир радуется перемирию в Газе, американцы почти открыто говорят, что этого недостаточно: нужно не просто закончить войну, а покончить с самим конфликтом. Ведь ничто так не сближает, как общее дело, а им должно стать восстановление жизни в новой Газе в рамках «Совета мира» под личным председательством Трампа и с возможным участием Тони Блэра и ряда стран Ближнего Востока.

Причем сотрудничество израильтян с саудовцами уже не выглядит экзотикой. А вот подключение Эрдогана вызывает у многих куда больше вопросов. Никто не забыл, что чуть больше века назад весь этот регион входил в состав Османской империи, а теперь всерьез говорят о турецком контингенте в рамках миротворческих сил. Все это, как сказали бы американцы, too good to be true — слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но, видимо, президент США действительно знает, что делает.

Например, он не приглашает на египетские празднования Нетаньяху. И это, вероятно, неслучайно: арабским государствам куда комфортнее видеть в роли победителя не Биби, а самого Трампа. Тем временем, как стало известно, резко выросло число встреч израильских военных с коллегами из стран Залива. На этих совещаниях обсуждаются вопросы координации действий и даже проведения совместных учений. Рано или поздно к военным присоединятся и политики.

Неслучайно в мирном плане Трампа хотя и завуалированно, но прописана некая палестинская государственность. Не факт, что она действительно реализуется, но такие формулировки вполне устраивают саудитов — они нужны им для нормализации отношений с Израилем.

Тогда, возможно, и появится новый Ближний Восток с открытыми транспортными путями и реальной экономической интеграцией. Главное, чтобы исламисты вновь не сорвали этот процесс, как это случилось в октябре 2023-го. Они сейчас ослаблены, но все еще не побеждены.

Михаил Гуревич