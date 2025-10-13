Назначен новый гендиректор клиники Мешалкина
Новым генеральным директором новосибирского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина назначен Евгений Тарасюк. Последние пять лет он руководил Амурской областной клинической больницей, сообщает пресс-служба учреждения.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Господин Тарасюк окончил Амурскую медицинскую академию в 2011 году. Имеет сертификаты по специализациям: «организация здравоохранения и общественное здоровье», «сердечно-сосудистая хирургия», «рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение», «общая хирургия».
Как писал «Ъ-Сибирь», в конце августа Басманный райсуд Москвы поместил в СИЗО экс-гендиректора НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина Александра Чернявского и его заместителя по финансам Артема Пухальского. В отношении них возбуждено уголовное дело о получении взяток от руководства компаний «Видванс» и «Аритмомед» Татьяны Гриценко и Алексея Лутцева, которые также заключены под стражу.
Напомним, предшественник Александра Чернявского, академик РАН Александр Караськов и два его заместителя были осуждены на срок от 2,5 до 3,5 лет за хищение около 1,8 млрд руб. при закупках.