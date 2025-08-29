Суд заключил под стражу экс-руководителей клиники Мешалкина по делу о коррупции

Басманный районный суд Москвы водворил в СИЗО до 22 октября бывшего гендиректора новосибирского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ Александра Чернявского и его заместителя по финансам Артема Пухальского. Их подозревают в получении взяток от руководителей компаний «Видванс» и «Аритмомед» Татьяны Гриценко и Алексея Лутцева, которые также заключены под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор клиники им. Мешалкина Александр Чернявский

Топ-менеджеры НМИЦ, по версии следствия, получали взятки от руководителей фирм за систематическое и беспрепятственное подписание контрактов на поставку в клинику медоборудования и расходных материалов. Сумма взяток пока не называется, речь, по информации источников, идет о десятках миллионов рублей.

О задержании руководства клиники Мешалкина стало известно накануне. В кабинетах и жилище подозреваемых следователи провели обыски, в ходе которых были изъяты крупная сумма в рублях и валюте, коллекция часов.

Напомним, ранее предшественник Александра Чернявского на посту директора клиники, академик РАН Александр Караськов и два его зама были осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет за хищение около 1,8 млрд руб. при закупках.

