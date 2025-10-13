Бешеных лису и собаку выявили в двух округах Нижегородской области
Два случая бешенства выявили при проверке проб головного мозга от собаки и от лисы, проведенных 9 октября в Нижегородской области. Об этом сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора 13 октября.
Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ
Заболевание животных зарегистрировано на территории села Салганы Краснооктябрьского округа и поселка Петровский Воротынского округа. Сейчас на данных территориях госветслужба проводит комплекс мероприятий для купирования очага инфекции.
Как писал «Ъ-Приволжье», в конце августа карантин по бешенству ввели еще в трех округах Нижегородской области.