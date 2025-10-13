Бешеных лису и собаку выявили в двух округах Нижегородской области

Два случая бешенства выявили при проверке проб головного мозга от собаки и от лисы, проведенных 9 октября в Нижегородской области. Об этом сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора 13 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Заболевание животных зарегистрировано на территории села Салганы Краснооктябрьского округа и поселка Петровский Воротынского округа. Сейчас на данных территориях госветслужба проводит комплекс мероприятий для купирования очага инфекции.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце августа карантин по бешенству ввели еще в трех округах Нижегородской области.

Галина Шамберина