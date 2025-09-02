Карантин по бешенству ввели в трех районах Нижегородской области

В трех районах Нижегородской области с 28 августа установили карантин по бешенству животных. Госветслужба купирует очаги инфекции в селе Починки Починковского округа, поселке станции Суроватиха Дальнеконстантиновского округа и селе Чернуха под Арзамасом, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Во время карантина запрещается лечить больных животных и перевозить непривитых восприимчивых животных. Также нельзя проводить ярмарки и выставки с их участием.

В Россельхознадзоре напомнили, что бешенство передается со слюной больного животного, и рекомендовали владельцам вакцинировать домашних животных и не допускать их контакты с дикими зверями.

Елена Ковалева