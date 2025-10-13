Наехавший на трамвайных рабочих в Ярославле был пьян и скрылся с места ДТП

В Ярославле возбуждено уголовное дело после ДТП на проспекте Дзержинского, в результате которого погиб дорожный рабочий, еще один пострадал. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В полиции рассказали подробности резонансного ДТП. Водитель 2003 года рождения управлял автомобилем ВАЗ-2110 в состоянии алкогольного опьянения и без прав. После аварии он скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан полицией. Теперь решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

Следственный отдел ОМВД России по Дзержинскому городскому району начал расследование по части 4 статьи 264 УК РФ. «Ъ-Ярославль» сообщал, что инцидент произошел 11 октября на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Труфанова. Там ведется замена трамвайных путей в рамках концессии. Водитель на большой скорости въехал в зону ремонта, сбив ограждения. Рабочий 1979 года рождения скончался на месте от полученных травм, еще один был доставлен в больницу.

Антон Голицын