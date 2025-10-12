В Белгородской области при обстреле ранены три человека, в том числе двое детей

В результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали три мирных жителя, включая двоих детей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Шебекине двое десятилетних мальчиков получили ранения после взрыва дрона возле жилого дома. Обоих детей доставили в Шебекинскую центральную райбольницу. У одного из них диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения, у второго — баротравму. Для дальнейшего лечения обоих пациентов направили в детскую областную больницу.

В Грайвороне беспилотник совершил атаку рядом с многоквартирным домом. Мирный житель с осколочными ранениями шеи, грудной клетки и ног самостоятельно обратился в Грайворонскую центральную райбольницу, где получил первую помощь. Его направили в городскую больницу №2 Белгорода. Также в результате взрыва в одной из квартир было повреждено остекление.

По данным Минобороны, с 20:15 до 23:00 дежурные средства ПВО сбили над Россией 37 беспилотников, в том числе два над Курской областью и один — над Белгородской.

