Черноморский флот объяснил всплытие подлодки «Новороссийск» у берегов Франции

Черноморский флот РФ опроверг предположения о возможной неисправности дизельной подлодки «Новороссийск». Западные СМИ сообщали, что субмарина совершила экстренное всплытие у берегов Франции.

«Информация ... о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии ... не соответствует действительности», — заявила пресс-служба ЧФ.

В сообщении подчеркивается, что экипаж подлодки «после завершения выполнения задач» в Средиземном море «осуществляет плановый межфлотский переход». Подчеркивается, что по международным правилам судоходства субмарины должны проходить Ла-Манш в надводном положении.

Морское командование НАТО сообщало, что за российской подводной лодкой ведет наблюдение фрегат ВМС Франции.