НАТО заметило российскую подлодку «Новороссийск» у побережья Франции

К побережью Франции прибыла российская подводная лодка «Новороссийск». Об этом 9 октября сообщило в соцсети X Морское командование НАТО.

В альянсе уточнили, что наблюдение ведет фрегат ВМС Франции. «НАТО готово защищать членов альянса, проявляя постоянную бдительность и контролируя обстановку на море по всей Атлантике»,— сказано в пресс-релизе командования.

В Минобороны РФ пока никак не комментировали эту информацию.

Подлодка «Новороссийск» — первая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на Адмиралтейских верфях ОСК для Черноморского флота. Подлодки этого проекта являются носителями крылатых ракет «Калибр-ПЛ».