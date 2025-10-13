Удмуртия вошла в топ-5 регионов РФ по росту промышленности в январе—августе

По итогам восьми месяцев Удмуртия заняла второе место среди регионов ПФО в обрабатывающих производствах и пятое место в общероссийском рейтинге промышленности, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Индекс промышленного производства региона составил 108,2%, а по обрабатывающим производствам — 117,1%.

«Удмуртия продолжает выполнять задачу по снижению зависимости от нефтедобывающей отрасли, поставленную президентом. На данный момент доля обрабатывающих производств в общем объеме занимает 69%. Такой успех безусловно связан с ростом промышленного потенциала предприятий республики»,— отметил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

Предприятиями региона отгружено продукции на сумму 899,8 млрд руб., из которых 620,3 млрд руб. пришлись на обрабатывающие производства. Наибольший прирост наблюдается в следующих отраслях: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 148,7%, готовых металлических изделий — 122,7%, компьютеров, электронных и оптических изделий — 171,5%, прочих транспортных средств и оборудования — 124,7%, резинотехнических и пластмассовых изделий — 121,2%. Лидерами по объему производства стали «Воткинский завод», «ИЭМЗ «Купол» и «Концерн Калашников».

Напомним, объем отгруженной продукции машиностроительного комплекса в Удмуртии достиг 389,4 млрд руб. с января по июль, что составляет 73% от общего объема продукции обрабатывающих производств.

