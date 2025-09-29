390 млрд рублей составил объем продукции машиностроения в Удмуртии за семь месяцев

Объем отгруженной продукции машиностроительного комплекса в Удмуртии достиг 389,4 млрд руб. с января по июль, что составляет 73% от общего объема продукции обрабатывающих производств, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Отрасль также лидирует по инновационной деятельности: объем отгруженных инновационных товаров составил 126,6 млрд руб., что составляет 93% общего объема инновационной продукции республики.

В регионе более 88 тыс. жителей работают в сфере машиностроения, что составляет две трети всех занятых в промышленности и пятую часть занятых в экономике республики. Среднемесячная заработная плата работников отрасли составляет 91,8 тыс. руб., что на 24 тыс. руб. выше среднего уровня по Удмуртии.