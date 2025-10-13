В Ярославле недостроенный ТЦ в Брагино продадут на торгах

В Ярославле вновь выставили на аукцион недостроенный центр на улице Труфанова, рядом с домом 19. Объявление об этом опубликовано на сайте мэрии.

Строительство ТЦ завершено на 43%, работы не ведутся более пяти лет. В 2020 году здание изъяли у нынешних собственников по решению арбитражного суда для продажи. Попытки продать здание с торгов не удались, поэтому, как сообщал «Ъ-Ярославль», принято решение установить еще один вид разрешенного использования — «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» для дальнейшего проведения аукциона. Постановление об этом мэр Артем Молчанов подписал в августе.

Площадь земельного участка составляет 6912 кв.м. Агентство по аренде земельных участков назначило стартовую цену в 43,46 млн руб. Шаг аукциона составит 430 тыс. руб. Прием заявок начнется 13 октября, а аукцион состоится 19 ноября 2025 года.

Антон Голицын