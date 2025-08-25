Мэр Ярославля разрешил построить многоэтажку у кинотеатра «Победа»

В Ярославле на месте недостроенного торгового комплекса у бывшего кинотеатра «Победа» разрешат построить многоэтажный жилой дом. Постановление об этом подписал мэр Артем Молчанов.

Участок расположен в общественно-деловой зоне. Строительство жилья в такой зоне является условно разрешенным видом использования, то есть требует общественных обсуждений и разрешения главы муниципального образования. В мае 2025 года по этому вопросу проводились общественные обсуждения. Как указано в документах, размещенных мэрией в рамках обсуждений, разрешение необходимо, чтобы сделать участок более привлекательным для инвесторов.

Сейчас на участке в районе дома на улице Труфанова, 19 находится объект незавершенного строительства: 4-этажный торгово-сервисный центр. Объект изъят у собственников решениями судов и неоднократно выставлялся на продажу, однако покупателей не нашлось.

«В настоящее время городом принято решение на вышеуказанном земельном участке установить еще вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» для дальнейшего проведения аукциона»,— говорится в пояснительной записке к общественным обсуждениям.

Антон Голицын