Сегодня исполняется 80 лет легендарному советскому и российскому гандбольному тренеру Владимиру Максимову

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Владимир Максимов

Его поздравляет глава Федерации гандбола России, председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарёв:

— Уважаемый Владимир Салманович! Поздравляю Вас с юбилеем! Ваша великолепная спортивная карьера заслуживает огромного уважения. На протяжении многих лет Вы приносили славу отечественному гандболу, завоевывая медали на самых крупных международных турнирах. Не случайно именно Вам принадлежит уникальное достижение — победы на Олимпийских играх и в качестве спортсмена, и в качестве тренера. Особняком стоят Олимпийские игры 2000 года в Сиднее, когда под Вашим руководством российские гандболисты продемонстрировали фантастическую игру и заслуженно завоевали золотые медали. Это история мирового спорта! Активность и высокий профессионализм снискали Вам огромный авторитет. И сейчас Вы возглавляете самый титулованный российский клуб. Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»