Зарплаты в Ижевске выросли на 21,8% за год

По итогам первого полугодия средняя зарплата в Ижевске составила 78,8 тыс. руб., что на 21,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования «РИА-Новости». Столица Удмуртии заняла 45-е место по размеру зарплаты.

Самые высокие зарплаты в стране зафиксированы в Анадыре — 196,7 тыс. руб., в Москве — 174,1 тыс. руб. и Новом Уренгое — 167,6 тыс. руб. Самая низкая средняя зарплата в России оказалась в Владикавказе и Грозном — 49,2 тыс. руб. и в Нальчике — 50,2 тыс. руб.

В рейтинге соотношения зарплаты к стоимости фиксированного потребительского набора Ижевск занял 38-е место. На среднюю зарплату в городе можно приобрести 3,51 набора.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что регион занял 40-е место в рейтинге российских регионов по медианной зарплате, которая составила 55,6 тыс. руб. Республика расположилась между Самарской и Оренбургской областями.

Анастасия Лопатина