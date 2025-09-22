Удмуртия заняла 40-е место по уровню медианной зарплаты по итогам первого полугодия

По итогам первого полугодия 2025 года Удмуртия заняла 40-е место в рейтинге российских регионов по медианной зарплате, которая составила 55,6 тыс. руб., следует из исследования РИА «Новости». Республика расположилась между Самарской и Оренбургской областями.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ (172 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (148,6 тыс. руб.) и Магаданская область (128,2 тыс. руб.). На последних строчках рейтинга оказались Дагестан (34,9 тыс. руб.), Ингушетия (32 тыс. руб.) и Чечня (31,8 тыс. руб).

В отношении чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг Удмуртия заняла 34-е место с показателем 2,4.

Анастасия Лопатина