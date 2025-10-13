Полет фантазии

Среди регионов с экспериментально-правовым режимом (ЭПР) для беспилотников выявился лидер: до 92% из 44 тыс. полетов с начала года выполнено в Самарской области. От результатов ЭПР в перспективе может зависеть и размер отраслевых субсидий. Но участники рынка считают, что некоторые производители завышают показатели в 10–15 раз за счет непродолжительных полетов. Лидирующий в Самарском ЭПР «Транспорт будущего» возражает, что в других регионах некоторые участники ЭПР не хотят соблюдать и без того упрощенные правила, чем и могут объясняться их результаты.

С января по август 2025 года в рамках десяти действующих ЭПР в 24 регионах выполнено 48 тыс. полетов, из которых 92% пришлось на Самарскую область. Об этом рассказал собеседник “Ъ”, знакомый с обсуждением соответствующей презентации (есть у “Ъ”) Минэкономики на сентябрьском заседании Госсовета по промышленности. Оператором ЭПР там выступает «Консорциум БАС», основным производителем — «Транспорт будущего». В сентябре компания сообщила о выполнении более 40 тыс. полетов в регионе за восемь месяцев.

В Минэкономики заявили “Ъ”, что на Госсовете были предоставлены только данные за первое полугодие, в течение которого выполнено более 44 тыс. полетов. В Самарской области зафиксировано более 32,5 тыс. полетов (74%), включая тренировочные, проверку связи, трекеров и программного обеспечения, что «действительно говорит об их лидерстве среди других ЭПР», добавили там.

ЭПР стартовали в РФ в 2023 году для снижения административных барьеров эксплуатантов и производителей беспилотников. В ЭПР по применению агродронов Минэкономики включило 12 регионов, в том числе Самарскую, Воронежскую, Саратовскую области, Алтай, Татарстан. Девять ЭПР установлены для авиаработ, перевозки грузов, а также тестирования систем радиоэлектронной борьбы.

Пять источников “Ъ” считают, что в действительности в Самарской области могли совершить 2–3 тыс. полетов с учетом сезонности сельхозработ. Еще около 500 полетов, по их оценке, насчитывается в ЭПР «Аэрологистика» на Сахалине. В остальных ЭПР полеты, по их данным, единичны. Глава ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев соглашается с этой оценкой. По его подсчетам, для выполнения более 40 тыс. полетов за восемь месяцев почти 3 тыс. агродронов должны ежедневно работать минимум по 8 часов непрерывно, и, если Самарской области действительно удалось этого достичь, «это очень хороший результат».

Собеседники “Ъ” утверждают, что некоторые производители искусственно завысили свои показатели. Из заявленного количества следует, что на каждый полет в Самарской области уходило менее минуты, отмечает один из них.

Смысл гонки за показателями собеседники “Ъ” видят в стремлении региона заработать максимальные баллы в рейтинге дронификации, который с 2026 года станет обязательным для всех субъектов. Показатели будут учитываться при оценке эффективности губернаторов в выполнении задач нацпроекта по беспилотным авиационным системам (БАС) при распределении мер и объемов господдержки.

Гендиректор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко объясняет статистику региона только эффективно выстроенными процессами и четкостью правил полетов в рамках ЭПР. По его словам, засчитывается только полноценно выполненная миссия, в которую входят как рабочие полеты, так и тестовые, при этом что испытания служат целям ЭПР.

«У нас действует летно-испытательный комплекс, но мы проводим испытания и в полевых условиях: каждый полет — это план эксперимента и выполнение функций, например, проверка полетного контроллера»,— добавляет он. В каждом тестировании, продолжает господин Козаренко, задействованы пилоты, технические специалисты и сама техника. Компания, продолжает он, передает информацию с трекеров заказчикам, которые видят, как работают агродроны. В других регионах некоторые участники ЭПР не хотят соблюдать и без того упрощенные правила, чем и могут объясняться их результаты, полагает Юрий Козаренко. “Ъ” направил запрос в правительство Самарской области.

Коммерческий директор «Лаборатории будущего» Павел Камнев называет ЭПР «Аэрологистика 2.0», организованный фондом НТИ с участием «Почты России» в районе Югры и Ханты-Мансийска, наиболее эффективным, несмотря на «менее впечатляющие показатели».

«Рекордной отчетности у ЭПР нет потому, что заказчик проводит тестирование тяжелых БВС массой от 30 кг: чтобы те летали безопасно и эффективно в сложных климатических и метеоусловиях со средней протяженностью маршрута более 70 км»,— поясняет он. Агродроны, полагает господин Камнев, вовсе не нуждаются в ЭПР, поскольку и так летают «в полях» без рисков для безопасности посторонних. В «Почте России» “Ъ” сообщили, что еще не готовы объявлять результаты эксперимента.

Регуляторный взгляд

В Минэкономики сообщили “Ъ”, что плановый показатель по полетам установлен не во всех ЭПР, а в 12 регионах, где действует эксперимент по использованию агродронов, учитывается результат по обработанной площади сельхозземель. В «Транспорте будущего» уточнили, что с начала лета обработали 170 тыс. га.

Отсутствие полетов в некоторых ЭПР или низкие показатели обусловлены в том числе недостаточным количеством бортов, устойчивых к суровым климатическим условиям (например, на Чукотке и Камчатке), и отсутствием заказчиков на услуги, продолжают в Минэкономики. Там добавили, что вместе с субъектами ЭПР стараются найти решения по преодолению возникших трудностей и ведут работу по донастройке действующих ЭПР «в части расширения территорий и их возможностей».

В частности, в презентации министерство предлагает упростить процедуру и сократить сроки получения сертификата эксплуатанта для авиаработ и доставки грузов, снизить требования к состоянию здоровья операторов агродронов, а также выдавать акт оценки годности БАС к эксплуатации на основании ранее выданного акта для идентичной модели. Глеб Бабинцев предлагает разрешить массовую подготовку операторов агродронов в обычных образовательных организациях, а не требовать сертифицировать для этого авиацентры с «избыточно долгим и дорогим обучением». В Минтрансе “Ъ” сообщили, что предложения Минэкономики уже отражены в разработанной с Минсельхозом дорожной карте.

В Росавиации подчеркнули, что цель всех десяти ЭПР, в частности, заключается в совершенствовании регулирования, а также расширении качества и доступности работ и услуг. Поэтому, считают в Росавиации, количество полетов в каждом из ЭПР нельзя считать критерием, который бы характеризовал его эффективность.

Как отмечает собеседник “Ъ” в экспертном сообществе, у глав регионов нет профильных компетенций, но есть административный вес, что с учетом «хайпа» вокруг беспилотной тематики порождает гонку, которая может привести в тупик, поэтому не нужно плодить ЭПР в погоне за раздутой статистикой.

Числом якобы заключенных договоров или маршрутов нельзя подтвердить эффективные подходы к обучению, оснащению, эксплуатации, соглашается Глеб Бабинцев. По его мнению, в РФ в первую очередь необходим ЭПР, где будут проверяться технологии и правила совместных полетов беспилотных и пилотируемых судов. Росавиация сегодня этого избегает, и эта инертность не позволяет снять главный барьер в современной авиации, говорит господин Бабинцев.

Айгуль Абдуллина