В Ижевске представлен новый орфографический словарь удмуртского языка

В Ижевске состоялась презентация нового орфографического словаря удмуртского языка, сообщила пресс-служба регионального министерства национальной политики.

Фото: пресс-служба министерства национальной политики Удмуртии

Словарь включает около 55 тыс. слов, что почти в два раза больше, чем в издании 2002 года. Он стал результатом четырехлетней работы специалистов Института истории, языка и литературы Удмуртского филиала УрО РАН, Удмуртского государственного университета и Республиканской термино-орфографической комиссии.

Тираж нового словаря составил 2 тыс. экземпляров, которые будут доставлены в школы, библиотеки, университеты и в издательство «Удмуртия».

Ранее «Яндекс» внедрил в свои сервисы технологию синтеза и распознавания удмуртской речи. Теперь переводчик может произносить удмуртские слова и переводить их на другие языки, а также вести диалог без знания языка.

Анастасия Лопатина