«Яндекс» внедрил синтез и распознавание удмуртской речи

«Яндекс» внедрил в свои сервисы технологию синтеза и распознавания удмуртской речи, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Теперь переводчик может произносить удмуртские слова и переводить их на другие языки, а также вести диалог без знания языка. Пользователи могут задавать вопросы на русском, получать ответы на удмуртском и наоборот. Кроме того, сервис позволяет записывать устную речь текстом.

Удмуртский язык стал первым финно-угорским языком, добавленным в сервисы компании, благодаря сотрудничеству с учеными Удмуртского федерального исследовательского центра и волонтерами.