Петербуржцев предупредили о кратковременных дождях 13 октября

Новая неделя в Санкт-Петербурге начнется с кратковременных дождей. Прогнозом на 13 октября поделился специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Город на Неве будет ощущать влияние тыловой части циклона, ушедшего в центр Европейской России. В связи с этим прогнозируется облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди.

По информации господина Леуса, температура воздуха в Петербурге днем составит +7…+9 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и окажется на уровне 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы. Кратковременные дожди ожидаются и во вторник.

Татьяна Титаева