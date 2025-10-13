Количество регистраций ИП в IT-сфере выросло на 60% за два года

За последнее два года число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в IT-сфере выросло на 60%. За восемь месяцев 2025 года этот показатель увеличился на 12%, следует из исследования «Т-Бизнеса», с которым ознакомился «Ъ».

«Рост числа ИП связан с трансформацией самого IT-рынка, где преобладает проектная работа, а гибкая налоговая модель и низкие издержки делают эту форму ведения бизнеса наиболее привлекательной»,— указывается в исследовании.

Всего с 2023 года по 2025 год число действующих бизнесов в IT-сфере планомерно увеличивалось: количество ИП выросло на 25%, ООО — на 6%. При этом количество регистраций ООО уменьшается — за два года оно сократилось на 19%.

