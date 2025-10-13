Разделяй и отчисляй

В IT-сфере наблюдается рост популярности ИП на фоне сокращения регистраций профильных ООО. За два года число регистраций новых индивидуальных предпринимателей выросло на 60%, в то время как количество новых обществ сократилось на 19%. Эта тенденция объясняется переходом на проектную работу, упрощенной отчетностью и низкими издержками для ИП, что важно в условиях ужесточения налоговой политики.

“Ъ” ознакомился с исследованием «Т-Бизнеса» (банк для МСП, входит в структуры Т-Банка) «ИП становятся главным драйвером IT-рынка», в котором говорится, что за восемь месяцев 2025 года рост числа регистраций бизнеса индивидуальными предпринимателями (ИП) в IT составил 12% по отношению к аналогичному периоду 2024 года. Такой результат стал продолжением положительной динамики, говорится в исследовании: в 2024 году прирост составил 11% по отношению к августу 2023 года, а в совокупности за два года число новых ИП в сфере информационных технологий выросло на 60%.

При этом на август 2025 года число регистраций нового бизнеса ООО сократилось на 7% по сравнению с прошлым годом, когда на август 2024 года падение составило 13% по отношению к августу 2023 года. За два года число новых ООО в IT-сфере сократилось почти на 19%.

Число действующих бизнесов в IT-сфере за период с августа 2023 года по август 2025 года планомерно увеличивалось: ИП выросли на 25%, ООО — на 6%. «Рост числа ИП связан с трансформацией самого IT-рынка, где преобладает проектная работа, а гибкая налоговая модель и низкие издержки делают эту форму ведения бизнеса наиболее привлекательной»,— говорится в исследовании.

В пресс-службе Минцифры подчеркнули, что IT-льготы не распространяются на ИП. Поэтому, по мнению представителя министерства, нельзя связывать увеличение количества ИП с возможностью пользоваться налоговыми преференциями для IT. В настоящее время для аккредитованных IT-компаний действует пониженная ставка налога на прибыль — 5% вместо 25%, также для специалистов сохраняются отсрочка от срочной службы и IT-ипотека, добавили в Минцифры. Кроме того, в министерстве не видят тенденции к уменьшению количества IT-компаний, отмечая, что число организаций, претендующих на аккредитацию, не снижается. В ФНС не ответили на запрос “Ъ”.

Москва остается центром IT-предпринимательства, пишут в «Т-Бизнесе»: в 2025 году здесь открылось порядка 36,7% ООО и 13,9% ИП в IT.

Что касается регионов, то в исследовании говорится, что самый большой прирост по количеству регистраций ООО за период с января по август 2025 года по отношению к этому же периоду в 2024 году показали Ямало-Ненецкий автономный округ с самой высокой динамикой в 250%, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Кировская область. Среди ИП самый большой прирост по количеству регистраций показали республики Тыва, Хакасия и Калмыкия. Руководитель сегмента «Старт бизнеса» в «Т-Бизнесе» Дмитрий Трофимов объясняет, что регистрацию компаний в регионах стимулирует предоставление налоговых льгот для IT-компаний.

Грядущие возможные изменения налогообложения — повышение ставки НДС в целом, снижение порога годового дохода для уплаты налогов с 60 млн до 10 млн руб. и отмена части льгот по социальным взносам для IT-отрасли — могут повлиять на динамику в будущем, считают участники IT-рынка. Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров прогнозирует, что средняя рентабельность IT-бизнеса составляет порядка 10–12% «и в этих условиях можно ожидать, что компании уволят часть сотрудников, а также переведут возрастных сотрудников, которые не подлежат призыву в армию, как раз в ИП».

