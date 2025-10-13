В Ижевске высадили аллею из 40 ясеней в честь погибших участников СВО

На ул. Ильфата Закирова в Ижевске была высажена аллея из 40 ясеней, посвященная погибшим участникам СВО. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«На территории Первомайского района мы заложили пятую в нашем городе “Аллею героев”. Это инициатива семей, матерей и жен погибших бойцов специальной военной операции, которые стремятся сохранить память о наших героях», — сказала заместитель главы Администрации Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова.

Весной этого года в рамках акции высадили 10 рябин в Заречном сквере в Ленинском районе, 14 лип — на ул. Удмуртской, вдоль Северного кладбища, в Индустриальном районе, 10 яблонь — на правой аллее Парка им. С.М. Кирова, в Октябрьском районе. В октябре 9 кедров посадили в сквере «Италмас» в Устиновском районе.

Анастасия Лопатина