Аллеи памяти погибших участников СВО появятся во всех районах Ижевска

Во всех районах Ижевска создадут аллеи памяти погибших участников спецоперации, заявила заместитель главы города по социальной политике Наталья Гвоздкова. 1 мая возле Северного кладбища открылось второе такое пространство: вдоль тротуара высадили 14 лип.

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«Такие общественные пространства создаются в городе по инициативе родственников погибших героев… Эти территории станут постоянным местом встреч, общения, семейных прогулок, проведения патриотических мероприятий»,— сказала госпожа Гвоздкова (цитата по релизу горадминистрации).

В закладке аллеи у Северного кладбища участвовала руководитель филиала межрегиональной общественной организации «Вечная память героям» Ирина Лозинская. Ее сын, сержант Андрей Сухих, погиб под городом Кременная в Луганской народной республике.

«В память о нем я сажу уже третье дерево. Первые два были посажены на слетах матерей и вдов погибших героев СВО в Анапе и Красноярске. Эти деревья — символ жизни солдата, свидетельство о том, что его помнят»,— сказала Ирина Лозинская.

В ближайшее время запланировано открыть аллею в парке Кирова, находящемся в Октябрьском районе: вдоль главной прогулочной зоны высадят саженцы яблонь. Ранее аллея появилась в Заречном сквере, расположенном в Ленинском районе.