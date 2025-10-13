Индекс застройщиков на Московской бирже потерял с сентября больше четверти

Индекс строительных компаний на Московской бирже (MOEX: MOEX) 10 октября достиг 4952,53 пункта, упав на 26,1% к началу сентября. Это падение заметно превосходит общее для рынка. Индекс Мосбиржи в целом за аналогичный период сократился на 10,3%, до 2588,56 пункта, следует из данных платформы.

Коррекция для застройщиков прослеживается в контексте снижения стоимости акций ГК ПИК, потерявших с начала осени 30%, до 467 руб. за бумагу. Вес компании в отраслевом индексе — 36,51%. Еще 37,42% формирует «Самолет», чьи акции с сентября подешевели на 21%, до 952 руб. Бумаги ЛСР потеряли 13%, до 694 руб. за акцию. Доля девелопера в индексе строительных компаний — 26,07%.

Биржевой индекс застройщиков начал снижаться после летнего роста. На конец августа показатель составил 6678,92 пункта, прибавив 7,4% к началу июня. Индекс Мосбиржи в целом за аналогичный период вырос на 2,5%.

