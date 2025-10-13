В Самарской области почти три тыс. жителей шестой день живут без воды

Около трех тыс. жителей села Подстепки Ставропольского района Самарской области шестой день остаются без воды. Проблема связана с обрушением водозаборной скважины, которая обеспечивает водой 29 домов. Представители ОНФ обратились к региональным властям с требованием решить проблему. Об этом сообщили общественники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Водозаборная скважина обрушилась утром 8 октября. В результате аварии без воды остались почти три тыс. человек. Попытка использовать запасную скважину не помогла, и начались работы по бурению новой. В связи с этим на территории района был введен режим чрезвычайной ситуации.

Жилой комплекс «Солнечный» существует около 17 лет, но используемые скважины значительно старше и ранее использовались для полива полей. Системы водоснабжения не справляются с нагрузкой, это приводит к частым авариям.

Ситуация осложняется тем, что земельные участки с коммуникациями находятся в частной собственности. Жители неоднократно обращались по этому поводу в различные инстанции, но безрезультатно.

В ближайшее время вода будет подана в дома. В перспективе планируется строительство нового водовода и подключение объекта к центральным сетям. В настоящее время разработан его проект.

Георгий Портнов