В Самарской области около 3 тыс. жителей ЖК остались без воды, введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Ставропольском районе Самарской области в четверг, 9 октября. Решение приняла районная администрация из-за перебоев с водоснабжением в жилом комплексе «Солнечный» в селе Подстепки. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Проблемы с водоснабжением в Подстепках затронули почти 3 тыс. жителей. Глава региона взял ситуацию на контроль. Сроки устранения неисправности коммуникаций не называются.

Георгий Портнов