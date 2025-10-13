Как ИИ помогает открывать новое: в Новосибирске выступил лауреат Научной премии Сбера
Лекцию студентам и научному сообществу города прочитал один из ведущих исследователей в области искусственного интеллекта Евгений Бурнаев.
Лауреат Научной премии Сбера - 2024 в номинации «Цифровая вселенная», доктор физико-математических наук, директор Центра искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий, руководитель научной группы Обучаемый интеллект Института AIRI Евгений Бурнаев выступил с открытой лекцией в Новосибирском государственном университете.
Мероприятие, прошедшее в недавно открывшемся Корпусе поточных аудиторий НГУ, вызвало живой интерес студентов профильных направлений, аспирантов, преподавателей и представителей академического сообщества Новосибирска. Для тех, кто не смог посетить мероприятие лично, была организована прямая трансляция лекции. Запись можно увидеть на сайте регионального трека Научной премии Сбера
В НГУ задачи внедрения AI в науку и жизнь решают в Центре искусственного интеллекта. Сбер выступает индустриальным партнером вуза, помогая финансами и компетенциями.
Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера:
«Сбер — это не только финансовая, но и технологическая компания. Мы создаём собственные ИИ-продукты и понимаем, что их фундамент — наука. Поэтому нам важно быть рядом с университетами и учёными, кто формирует интеллектуальное будущее страны».
В своём выступлении Евгений Бурнаев рассказал о прорывных результатах исследований в области теоретических основ ИИ, а также о возможностях решения прикладных задач, применяя технологию в инженерных и климатических исследованиях. Учёный показал примеры того, как алгоритмы помогают ускорять расчёты, моделировать физические процессы и делать прогнозы, которые раньше были невозможны.
Евгений Бурнаев, лауреат Научной премии Сбера:
«Искусственный интеллект — не замена учёному, а инструмент, который позволяет глубже понимать окружающий мир. Всё зависит от того, как мы используем его возможности — с умом и ответственностью».
Научная премия Сбера была учреждена в 2021 году, объявленным в России годом науки. Ежегодно она вручается в трёх номинациях — «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная». С 2024 года действует и отдельная номинация для молодых исследователей, работающих с технологиями искусственного интеллекта. В этом году число заявок на Научную премию Сбера выросло втрое, достигнув 290. Большая их часть поступила из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Томска и Казани. Лауреаты этого года будут объявлены в декабре на церемонии награждения в Москве.
