Застройщик «Л1» проиграл в суде спор на 364 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти частично уменьшил финансовые претензии МИФНС № 25 по Петербургу к ООО «Строительный синдикат Л1». Застройщику необходимо заплатить в бюджет 364 млн рублей, пишет «Деловой Петербург».

Компания занимается строительством жилых и нежилых здания. За прошедший год «Л1» заработал 2,1 млн рублей, достигнув чистого убытка в размере 718,2 млн рублей, следует из информации сервиса «Контур.Фокус».

Причиной обращения в суд стали результаты выездной налоговой проверки (ВНП) за 2016–2018 годы: в 2023–м компании доначислили 441,27 млн рублей (НДС — 397,56 млн рублей и налог на прибыль — 43,71 млн).

Старший юрист Forte Tax & Law Наталья Воробьева пояснила, что застройщик привлек для выполнения работ подконтрольных подрядчиков для искусственного наращивания стоимости строительных работы. Последние при этом в качестве субподрядчиков обратились к «техническим» компаниям.

Строительный синдикат «Л1» выразил несогласие с результатами проверки и в июне прошлого года и обжаловал решение ведомства в суде. Во время процесса городское управление ФНС снизило начисленный синдикату налог на прибыль на 33,22 млн рублей. В суде застройщик ссылался на нарушения процедур налоговой проверки и вынесения оспариваемого решения, на некорректность производства доначислений, в том числе на повторное доначисление налога по одному и тому же контрагенту ООО «Инвестстрой» и т. д.

Суд лишь частично признал решение налоговиков недействительным — по эпизоду с доначислением синдикату 43,7 млн рублей. По итогу компании необходимо заплатить в бюджет 364 млн рублей.

Татьяна Титаева