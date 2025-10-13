В Новосибирске осудят основателя ГК «Дискус» по делу о мошенничестве

Октябрьский райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении директора и основателя ГК «Дискус-Строй», экс-депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая. Ему вменяют в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Алексей Джулай

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Алексей Джулай

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, с 2019-го по 2023 год фигурант дела привлек средства более 800 членов потребительских ЖСК для строительства многоквартирных домов. Общая сумма составила свыше 1,2 млрд руб. При этом ряд объектов до сих пор не введен в эксплуатацию.

Часть из привлеченной суммы, считают правоохранители, Алексей Джулай легализовал, проводя сделки с подконтрольными ему фирмами.

Как писал «Ъ-Сибирь», основателя ГК «Дискус» следователи задержали в апреле 2023 года.

Александра Стрелкова