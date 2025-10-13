Ограничения по количеству банковских карт на человека могут заработать до конца года

В начале декабря в России могут заработать ограничения по количеству банковских карт, которые можно открыть на одно физическое лицо. Предполагается введение определенного лимита, не больше пяти карт в одном банке и не больше 20 во всех для одного клиента, пишут «Известия», со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова

Вместе с ограничением будет введен новый сервис, позволяющий пользователю отслеживать вид и дату выпуска карты на его имя. Инициатива направлена на борьбу с мошенниками и дропперами. По данным Национального совета финансового рынка только около 6% россиян пользуется более чем десятью картами.

О предполагаем лимите в 20 карт на человека было озвучено в сентябре этого года. Тогда же стало известно, что эту цифру правительству предложил Ценробанк. Ранее ожидалось, что лимит составит 10 карт на человека. В конце авгкста Минцифры опубликовало для общественного обсуждения второй пакет антифрод-мер, разработанных правительством. В него вошло около 20 инициатив, касающихся как финансовой, так и телекоммуникационной сферы. Документ содержит широкий круг различных ограничений — от введения лимита банковских карт на человека до блокировки связи по IMEI-номеру и уголовной ответственности за DDos-атаки.

Влад Никифоров