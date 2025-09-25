Россиянам хотят разрешить иметь до 20 банковских карт

Ограничение по количеству банковских карт на человека могут смягчить — предлагается установить максимум в 20 карт, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Изначально разработанный правительством пакет мер по борьбе с кибермошенничеством устанавливал лимит в 10 карт на человека.

Как уточнил господин Аксаков, по статистике на каждого россиянина оформлено примерно по четыре банковские карты. По его словам, Центробанк (ЦБ) предложил вдвое увеличить лимит. «По-моему, последняя цифра 20 звучала, вроде они (правительство и ЦБ.— "Ъ") и договорились. В ближайшее время будет законопроект внесен, соответственно, будем активно рассматривать»,— сказал депутат на Международном банковском форуме (цитата по «Интерфаксу»).

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что ограничения «не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне и даже тысяче карт». Также ЦБ публиковал критерии подозрительных операций при снятии денег в банкомате.

