Трамп: Путин согласится на урегулирование конфликта с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в том, что президент России Владимир Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной.

«Я действительно считаю, что президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует. Но мы всё равно будем действовать. А если он не урегулирует — для него это плохо кончится»,— сказал президент США.

Господин Трамп также заявил, что провел хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американского президента, если конфликт на Украине не будет урегулирован, США могут поставить Киеву ракеты Tomahawk.