Дмитриев: диалог Трампом продолжается по договоренностям, достигнутым на Аляске

Диалог между Россией и командой президента США Дональда Трампа продолжается на основе договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев

Господин Дмитриев уточнил, что переговоры между странами строятся на итогах встречи, состоявшейся 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. На саммите президенты России и США обсудили урегулирование украинского конфликта и выразили удовлетворение результатами.

«Придуманные и распространяемые противниками мирных процессов слухи об "ослаблении влияния Стива Уиткоффа в администрации президента Трампа" оказались полностью несостоятельными. Как главный архитектор и переговорщик, добившийся успеха в создании и реализации плана Трампа по Газе, поддержанного и Россией, — Уиткофф сохраняет и значительно усиливает свою ключевую роль»,— написал Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.

На пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан 10 октября Владимир Путин, отвечая на вопрос Андрея Колесникова, сообщил, что в Анкоридже обсуждались «непростые вопросы». И они с Дональдом Трампом договорились, что каждый обсудит их со своими союзниками, чтобы конфликт на Украине можно было завершить мирным путем, сказал Владимир Путин.