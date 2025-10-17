Колю Зиновьева прооперируют в ноябре

10 октября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Нижний Новгород» мы рассказали историю шестилетнего Коли Зиновьева из Нижегородской области («Два капитана», Оксана Пашина). У мальчика преждевременно срослись теменные кости. В десять месяцев Колю прооперировали, но остался костный дефект на темени слева. Московские врачи готовы устранить его с помощью индивидуального титанового импланта. Но оплатить дорогую операцию семья мальчика не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 189 650 руб.) собрана. Родители Коли благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коля Зиновьев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Коля Зиновьев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 10 октября 7376 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Нижний Новгород», «Тамбов», «Бурятия», «Кузбасс» и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 45 компании исчерпывающе помогли 68 детям, собрано 39 081 176 руб.