Татьяна Ким рассказала о роли Wildberries в росте числа малых предприятий в РФ

Глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким заявила, что количество малых предприятий и самозанятых ежегодно увеличивается. По ее словам, такой тренд наблюдается во всех регионах России.

«Развитие цифровых платформ и сопутствующей инфраструктуры маркетплейсов в регионах приводит к росту малого и среднего бизнеса. Например, когда мы строим свой логистический центр в регионе, это дает дополнительный прирост ВРП на 1–1,5% в год. А это значит, что город словно оживает»,— написала госпожа Ким в колонке «Ъ».

Татьяна Ким отметила, согласно исследованию центра социального проектирования «Платформа», что 82% предпринимателей планируют расширять объем своего присутствия на маркетплейсах, 25% из них — в значительной степени. Цифровые платформы помогают бизнесу ускорить рост продаж и найти новые рынки сбыта. Поэтому 91% предпринимателей, занимающихся торговлей, пользуются хотя бы одним из онлайн-каналов продаж, приводит статистику госпожа Ким.

