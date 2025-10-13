«Малый и средний бизнес имеет более "человечный" образ»

Цифровые платформы прочно вошли в жизнь — практически каждая семья постоянно пользуется их сервисами. Одна из их опор — малый и средний бизнес. Глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким в колонке для “Ъ” рассказывает, как рост числа предпринимателей в России способствует развитию не только крупного бизнеса, но и целых городов.

Татьяна Ким

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Цифровые платформы концентрируют вокруг себя миллионы людей: предпринимателей, покупателей и исполнителей. В основе этой глобальной концентрации — малое и среднее предпринимательство (МСП). Но что выступает для них драйвером, а что — препятствием для развития? По нашей просьбе центр социального проектирования «Платформа» провел большое исследование о точках опоры МСП в условиях изменений, существующих барьерах и новых возможностях развития. Респондентами стали 2,6 тыс. человек, более половины из них — предприниматели.

МСП лежит в основе социальной стабильности и развития страны, задает динамику жизни общества, рождает инновации, создает рабочие места, поддерживает функционирование крупного бизнеса. Предпринимательство — важный фактор развития среды: население отмечает рост разнообразия товаров и услуг и появление новых рабочих мест. Но в России оно пока не достигло своего пика. Согласно исследованию, доля предпринимателей в ВВП за 2024 год всего 21,7%. А, например, у Италии 62,9% ВВП приходится на МСП, у Испании — 59,5%, у Канады — 48,2%. Расширение сектора позволит предпринимателям быстрее реагировать на изменения рынка, осваивать новые ниши и развивать здоровую конкуренцию, которая поможет стимулировать рост качества товаров и услуг. Развитие МСП в малых и средних городах повысит потенциал территорий.

Сектор МСП влияет на региональное развитие больше, чем может показаться. Обычно население замечает расширение перечня товаров и услуг, появление новых рабочих мест и возможностей досуга. Но развитие МСП влияет и на снижение миграционного оттока и уровня безработицы, рост потенциала развития инфраструктуры. Можно отметить увеличение потока туристов и формирование бренда региона. По итогам исследования мы выявили запрос на более ускоренное развитие сегмента.

В малых и средних городах почти половина жителей считают, что МСП в их регионе развито слабо. Но люди видят появление локальных брендов и активное развитие сферы услуг.

Почти все респонденты отмечают, что основной канал продвижения продукции локальных брендов — это цифровые платформы. Они создают новую модель предпринимательства, а на базе цифровых платформ происходит единая координация всех игроков. И как следствие, формируется экономика доверия.

Российский институциональный экономист Александр Аузан говорит, что сейчас мы находимся в моменте, когда появляется новый вид института доверия, основанный на технологиях искусственного интеллекта. Это цифровые платформы-агрегаторы с рейтингами. Их появление стало ключом к распространению распределенного доверия, когда человек пользуется цифровыми сервисами, общается с совершенно незнакомыми людьми и убежден, что рейтинг и алгоритмы платформы защищают его и его данные.

Человек начинает доверять человеку. А экономика доверия становится основным фактором в деловых взаимодействиях, сделках и отношениях между участниками рынка. Маркетплейсы играют ключевую роль в формировании экономики доверия, обеспечивая платформу для взаимодействия между покупателями и продавцами.

Цифровые платформы берут на себя защиту данных, обеспечивая участникам рынка спокойствие и облегчая сделки. Доверие на первоначальном этапе способствует формированию долгосрочных отношений между бизнес-партнерами, что приводит к более стабильным условиям сотрудничества. Если внутри партнерства формируется доверие, то это стимулирует развитие инноваций и экономический рост. Дальше подключаются современные технологии, которые помогают создавать механизмы, обеспечивая прозрачность и безопасность трансакций. Отдельное внимание стоит уделить сообществам пользователей, которые складываются внутри цифровых платформ, где они делятся опытом, задают вопросы и получают рекомендации. Это создает дополнительный уровень доверия и поддержки среди участников.

В этом году я с командой посетила очень много регионов нашей страны с презентацией нашего совместного с Агентством стратегических инициатив проекта «Платформа роста». И в каждом субъекте мы обязательно собирали статистику перед встречей с предпринимателями.

Я вижу тренд, и он очевиден: практически во всех регионах России происходит ежегодное увеличение числа малых предприятий и самозанятых.

Во-первых, потому, что ушли многие иностранные бренды и местными был получен мощный импульс импортозамещения. Во-вторых, за последние несколько лет укрепилась государственная поддержка: появились программы с льготными условиями для предпринимателей — субсидии, гранты, льготное кредитование. И, конечно же, развитие цифровых платформ и сопутствующей инфраструктуры маркетплейсов в регионах приводит к росту малого и среднего бизнеса. Например, когда мы строим свой логистический центр в регионе, это дает дополнительный прирост ВРП на 1–1,5% в год. А это значит, что город словно оживает.

Ведь мы не только строим, мы еще платим налоги в бюджеты, потом вокруг нас формируется «вторая волна» предпринимательства — это когда люди, которые зарабатывают деньги вместе с нами, потом реинвестируют их в экономику региона: создают кофейни, частные детсады, открывают магазины и прочее. Улучшается жизнь платформенных занятых: получая доход на 30% больше среднего в регионе, люди могут себе на 30% больше позволить, таким образом растет ВРП. Мы инвестируем и даем возможность реинвестировать, помогаем развитию предпринимательства и созданию дополнительных вариантов занятости населения.

Согласно исследованию центра «Платформа», сами предприниматели отмечают, что цифровые платформы стали одним из главных факторов, влияющих на развитие МСП и регионов: расширяется доступный ассортимент товаров, становится удобнее совершать покупки и появляются новые рабочие места.

Кто же такой предприниматель? И как сформирован его образ в головах жителей нашей страны? В обществе преобладает позитивное отношение. Малый предприниматель представляется как трудолюбивый, смелый и ответственный человек, деятельность которого отвечает социальному запросу. Критика чаще адресована крупному бизнесу, а малый и средний бизнес имеет более «человечный» образ.

И тут тоже не обошлось без цифровых платформ: они формируют принципиально новый тип предпринимателя, выступая основной точкой контакта МСП с массовым рынком. С учетом развития цифровизации предприниматель быстро адаптируется к изменениям рынка. Из локальной ограниченности он выходит на широкий рынок и получает более обширный фокус внимания, повышает качество экспертизы. Развиваются цифровые soft skills, публичность и сервис становятся для предпринимателя важной частью профессии.

Цифровые платформы не ограничивают, а дают возможность комбинации ролевых моделей: сегодня — предприниматель, завтра — работа по найму, а затем снова бизнес.

91% предпринимателей, занимающихся торговлей, пользуются хотя бы одним из онлайн-каналов продаж. Бизнес начинает искать баланс между онлайном и офлайном. Для многих цифровые платформы становятся приоритетным выбором в силу большей гибкости. Такая мотивация соответствует духу времени и образу жизни: удаленная работа, смена приоритетов и ориентация на личность. Стремление к свободе и самостоятельности, желание помочь своему региону и удовлетворение повседневных потребностей с помощью цифровых платформ — все это дает возможность «применить» роль предпринимателя на себе.

В исследовании определены запросы, которые поступают от предпринимателей маркетплейсам: оптимизация финансовых условий, четкость и предсказуемость в изменении правил, увеличение складских мощностей, борьба с недобросовестной конкуренцией, доступное обучение и внимание к локальным брендам. Предприниматели ставят перед собой амбициозные цели: 82% из них планируют расширять объем своего присутствия на маркетплейсах (25% из них — даже значительно). Они используют их как ускоритель роста и находят новые рынки сбыта.

Цифровые платформы становятся не только каналом продаж, но и важным элементом цепочки поставок. 85% опрошенных предпринимателей используют маркетплейсы для закупки товаров для своего бизнеса. Отсюда следует и развитие B2B-направления. Мы постоянно совершенствуемся. Маркетплейс стал надежным партнером для предпринимателей в развитии и учитывает интересы всех участников, позволяет не только решить текущие задачи, но и строить долгосрочную стратегию бизнеса в рамках развития экономики доверия. Цифровые платформы — это лучшее, к чему могло прийти развитие экономики. Думаю, через несколько десятилетий они войдут в учебники по экономике.