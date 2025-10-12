В Талицком районе от наезда трактора погиб 76-летний водитель Chevrolet

Водитель Chevrolet Lanos выехал на встречную полосу движения на 2-ом км дороги Смолино-Зарубино в Талицком районе и врезался в заднее колесо трактора "МТЗ-1221", который возвращался с полевых работ с прицепом, груженым зерном, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. В результате столкновения 40-летний тракторист съехал в кювет.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В ДТП 76-летний водитель Chevrolet Lanos скончался на месте до приезда скорой помощи. Находившиеся в автомобиле пассажиры не пострадали»,— добавили в Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, на место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. «Специалисты фиксируют все детали аварии, проводят необходимые замеры и экспертизы. Для проведения следственных действий движение транспорта на данном участке дороги временно организовано в одну полосу»,— подчеркнули в пресс-службе.

Василий Алексеев