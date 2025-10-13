Татьяна Ким: малый бизнес в России пока не достиг своего потенциала

Рост числа предпринимателей в России способствует развитию не только крупного бизнеса, но и целых городов, отмечает в колонке для «Ъ» глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким.

По ее словам, малый и средний бизнес лежит в основе социальной стабильности, создает рабочие места и поддерживает функционирование крупных компаний. Однако в России этот сектор пока не раскрыл всех возможностей. Согласно исследованию центра «Платформа» для Wildberries & Russ , доля МСП в ВВП РФ за 2024 год составила лишь 21,7%. «Для сравнения, у Италии 62,9% ВВП приходится на МСП, у Испании — 59,5%, у Канады — 48,2%»,— подчеркивает госпожа Ким.

Она уверена, что расширение сектора позволит бизнесу быстрее реагировать на изменения рынка и осваивать новые ниши. «Развитие МСП в малых и средних городах повысит потенциал территорий»,— заключает Татьяна Ким.

Подробнее читайте в колонке главы Wildberries & Russ для "Ъ" «Малый и средний бизнес имеет более “человечный”образ».