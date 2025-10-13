Тротил для авторитета

Майским вечером 1998 года в Саратове в подъезде жилого дома по улице Орджоникидзе взорвалась радиоуправляемая бомба — от осколочных ранений погиб 30-летний Олег Гульбадьян, потенциальный преемник криминальной и бизнес-империи Игоря Чикунова. После убийства Чикуна в 1995 году Гульбадьян пытался объединить разрозненные бригады, потерявшие лидера. Следствие по делу о гибели Гульбадьяна пришло к выводу, что он стал жертвой криминального передела в городе, а заказчиков и исполнителей так и не установило.

Олег Гульбадьян был убит в мае 1998 года

Фото: Криминальныйсаратов.рф

В 18:45 21 мая 1998 года в Саратове в пятом подъезде дома 12А по ул. Орджоникидзе прогремел взрыв. Жители дома стали очевидцами того, как ударной волной в подъезде выбило стекла и разнесло батареи. Из дыма один истекающий кровью мужчина вытаскивал другого, с развороченной грудной клеткой; за ними из подъезда выползла раненная женщина. До приезда скорой, несмотря на попытки оказать помощь и остановить кровотечение подручными средствами, тот, кого вытащили, скончался. Двое других с осколочными ранениями бедра, живота и ягодицы были госпитализированы и прооперированы. Как установило следствие, на месте преступления от смертельных ранений погиб Олег Гульбадьян, известный в криминальных кругах как потенциальный преемник Игоря Чикунова (Чикуна), одного из самых влиятельных криминальных авторитетов Саратова, расстрелянного вместе со своими соратниками в ноябре 1995 года. Вместе с ним пострадали его телохранитель и бывшая сожительница Светлана Павлова, ранее известная как гражданская жена Чикуна.

Олег Гульбадьян родился в Саратове в 1967 году. С детства занимаясь боксом, со временем он обзавелся знакомыми, так или иначе связанными с делами Чикуна. В феврале 1993 года Гульбадьян впервые стал фигурантом уголовного дела. Со своими соратниками они «отжимали» автомобили у местных жителей, использовавших для стоянки Мирный переулок напротив Фрунзенского отдела полиции. По обвинению в вымогательстве (ст. 148 ч. 2 УК РСФСР) Олег Гульбадьян и его подельники несколько месяцев провели в СИЗО, однако до суда дело так и не дошло.

Олег Гульбадьян считался правой рукой «авторитета» Игоря Чикунова, который в начале 90-х годов сколотил из бывших спортсменов и ветеранов афганской войны группировку, державшую под контролем треть саратовских коммерческих структур. (ЕЛЕНА КОМАРОВА, «Коммерсантъ» № 97 от 02.06.1998)

Работа на Чикуна, а после его гибели — предпринимаемые попытки объединить остатки группировки, сделали Гульбадьяна самостоятельной фигурой криминального Саратова. К концу 90-х он ездил на Volvo и носил часы Rolex, а также поселился в квартире Чикуна вместе с его сожительницей. Все это в какой-то степени и позволило криминальным кругам и средствам массовой информации называть его преемником Чикунова.

«Прямо в центре перекрестка ул. Вольская — ул. Первомайская остановились две легковые автомашины, перекрыв движение по этим двум улицам. Из них вышли двое молодых парней и стали спокойно беседовать, не обращая внимания на остановившийся транспорт... спиной ко мне стоял Олег Гульбадьян, мой бывший подследственный... Мне стало любопытно такое хамство в центре города. Я бесцеремонно стал рассматривать „театральное“ представление саратовской братвы. Мое „наглое“ поведение не осталось незамеченным собеседником Гульбадьяна, и он что-то сказал ему. Гульбадьян резко обернулся в мою сторону. Узнав своего бывшего следователя, за которым он просидел в СИЗО № 1 г. Саратова не менее 8 месяцев под стражей, Гульбадьян переменился в лице, поклонился мне в знак приветствия. Затем Гульбадьян и его товарищ мгновенно испарились с перекрестка»,— рассказывает историк криминала Вячеслав Борисов. По его словам, история произошла летом 1997 года — менее чем за год до убийства.

Следствие установило, что мощность самодельного взрывного устройства составила 250 г тротила. Его заложили за батарею и привели в действие радиосигналом. Криминалистам даже удалось обнаружить обгоревший фрагмент отпечатка пальца подрывника на остатке корпуса взрывного устройства. На следующий день после убийства был задержан единственный подозреваемый — Андрей Гулин 1972 года рождения, однако обвинение ему предъявить так и не смогли. Также не сообщалось, имел ли восстановленный отпечаток пальца отношение к задержанному.

«На месте убийства отметились практически все первые лица правоохранительных органов, или, в крайнем случае, их заместители, что на ход расследования, как обычно бывает, никоим образом положительно не повлияло»,— делится Вячеслав Борисов.

В середине января 1999 года прокурор Саратовской области Николай Макаров в интервью газете «Саратовские вести» официально признал убийство Гульбадьяна нераскрытым. По неофициальным данным, следствие признало преступление очередным в серии преступлений, целью которых был передел сфер влияния в городе после расстрела группировки Чикуна.

«Покойный Чикунов кричал на всех углах, что на воров ему наплевать, что ему море по колено. Но когда воры вызвали его на сходку, он признал свои ошибки, обещал исправиться,... но тут его убили. Кто — не знаю. Но точно знаю: он умер, потому что неправильно жил. Известный вам Гульбадьян был крайним беспредельщиком. Про его ребят говорили, что они грабили и убивали без разбору. Воры не раз предупреждали Гульбадьяна, указывали ему на его неосторожное, мягко говоря, поведение. Итог известен — взрыв в подъезде»,— такой комментарий был опубликован в октябре 1998 года в газете «Земское обозрение» со ссылкой на анонимного «вора в законе».

Никита Маркелов