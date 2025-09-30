Мобильник, кроссовки и магнитофон

Директор саратовского фонда защиты авторских прав Андрей Горбачев был застрелен за рулем автомобиля возле собственного дома в 1998 году. Как установили следствие и суд, за преступлением стояла одна из самых дерзких бригад конца 90-х гг. во главе с Александром Липановым, известным как «Липан». Он хотел получить контроль над рынком аудио-видео кассет, однако вместо этого отправился в колонию на 15,6 лет. В 2020 году Липанов, который к тому моменту работал в строительной компании и воспитывал двоих детей, получил срок за мошенничество. Вместе с майором ФСБ они собирались получить несколько миллионов рублей от экс-гендиректора геолого-разведывательной компании за избавление от фальшивого уголовного дела.

Александр Липанов, известный в криминальных кругах Саратова под прозвищем «Липан», первый срок получил в 1992 году. Тогда он с двумя товарищами в туалете вечерней школы избил посетителя и забрал у того кроссовки стоимостью 1,5 тыс. руб. Волжский районный суд определил Липану два года колонии общего режима за грабеж, однако исполнение наказания отсрочили на два года из-за отсутствия судимостей. В то же время Александр Липанов с приятелями начал работать на бригаду Александра Тобоякова — соратника одного из самых авторитетных людей криминального Саратова Игоря Чикунова. После того как верхушку «чикуновских» вместе с главарем расстреляли в ноябре 1995 года, Липан с бригадой стали действовать самостоятельно.

В марте 1998 года Липан и его подручные напали на гендиректора компании «Саратов-Мобайл». Бригада пользовалась 20 мобильниками, однако платить за связь люди Липанова находили ниже своего достоинства. Когда же абонентов отключили, те решили показать, что с ними так нельзя. Гендиректор компании получил полтора десятка ударов ножом, но ему удалось выжить. По «горячим следам» преступление раскрыто не было, но наказание за него последовало позднее.

В сферу экономических интересов Александра Липанова входил и саратовский фонд защиты авторских, смежных прав и интеллектуальной собственности. Организация появилась в 1996 году как официальное представительство Российского авторского общества. Основателем и главой организации был отставной военный, известный среди местных элит юрист Андрей Горбачев. Его фонд объединил писателей, журналистов, музыкантов и представителей ряда других профессий, а одним из видов деятельности стали судебные процессы по соблюдению и оплате авторских прав. Когда губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков выдал фонду право на торговлю видео- и аудиопродукцией, на организацию стали засматриваться криминальные элементы.

«Однако главным делом фонда был контроль над областным рынком аудио- и видеопродукции и отслеживание контрафактных кассет и CD». МАРИНА Ъ-ШИРОКОВА, Газета «Коммерсантъ» № 113 от 24.06.2000

На должность исполнительного директора фонда Липану удалось протолкнуть своего знакомого — директора кинотеатра «Победа» Андрея Чекасина. Тот сразу стал предлагать главе фонда криминальные деньги на финансирование различного вида проектов, однако отставной военный отказался. Тогда его решили убить, чтобы кресло руководителя занял Андрей Чекасин. Исполнителями стали члены банды Липана.

30 января 1998 года киллеры подъехали на ВАЗ-21099 к заводу «Агрегат», расположенному по соседству с домом, в котором жил Горбачев. Здесь они переоделись, натянули шапочки-маски и перчатки и стали ждать. Через несколько часов к своему дому на «Москвиче» приехал глава фонда. Вооруженный обрезом Долгов подошел к машине и через стекло задней двери выстрелил Горбачеву в голову. Тот скончался на месте. Рахметуллин во время убийства с пистолетом в руках стоял рядом, чтобы подстраховать напарника. Перед тем как скрыться с места преступления, киллеры выбросили в канализационный люк оружие и разбросали по пустырю одежду. ОЛЕГ Ъ-ВОЛГИН, Газета «Коммерсантъ» № 107 от 16.06.2000

«Только случайно жертвами не стали жена и дети Горбачева, которых он всегда подвозил в это время на машине»,— рассказывает историк криминала Вячеслав Борисов. По его словам, один из организаторов преступления и коллега убитого Андрей Чекасин продолжал ходить на работу в фонд и даже выражал соболезнования супруге жертвы.

Исполнители Рахметуллин и Долгов были задержаны оперативниками Приволжского РУБОПа весной 1999 года, спустя более 12 месяцев после убийства главы фонда. Липан на тот момент уже был осужден на четыре года за нападение на директора «Саратов-Мобайл». Присяжные признали всех четверых виновными — Долгов был приговорен к 15 годам, Рахметуллин — к 12,6. Чекасина суд признал заказчиком и дал ему 11 лет. Липана осудили как организатора — он получил 15,6 лет колонии. Обжаловать приговор фигуранты не смогли.

«Его не просто побаивались, но и недолюбливали люди, скажем так, одного с ним круга и даже прежние „соратники“. Последних во время регулярных „летучек“, которые Липан проводил дважды в день, он мог публично избить и унизить. Пробелы в „кадровой политике“ были одним из факторов, своеобразным образом способствующих следствию в раскрытии преступлений», — приводит историк криминала слова следователя Алексея Александрова, ведущего дело об убийстве главы фонда авторских прав.

А в 2020 году Липан получил еще один срок — на этот раз за мошенничество.

Тогда он работал заместителем генерального директора ООО «ПромЖилСтрой», воспитывал двух несовершеннолетних детей. Согласно приговору Октябрьского районного суда Саратова, ему было назначено два года колонии общего режима с учетом деятельного раскаяния и сотрудничества со следствием.

Из материалов дела известно, что в августе 2019 года к Александру Липанову обратился Игорь Гуренко, которого после 14 лет работы уволили с поста гендиректора геолого-разведывательного ООО «Лотос» по подозрению в выводе активов. Он хотел восстановиться в своей должности, «оказать физическое насилие в отношении нового гендиректора» за вознаграждение и искал помощи в этом вопросе. Липанов рассказал о просьбе своему знакомому, старшему оперуполномоченному одного из отделов УФСБ России в звании майора.

Интереса к просьбе тот сперва не проявил, но, узнав, о каком юрлице идет речь, порекомендовал Липану собрать фото и письменные доказательства встреч с Гуренко. Затем знакомые из «корыстных побуждений», как доказал суд, решили совершить мошенничество путем обмана в отношении уволенного гендиректора. Они подготовили целую папку фальшивых «оперативных материалов», из которых следовало, что за подготовку покушения на нового гендиректора ООО в отношении Гуренко уже ведется расследование.

С запуганного бизнесмена майор и Липан потребовали 3 млн руб. за закрытие дела.

Состоялось несколько встреч в саратовском сквере «Борцам революции 1905 года». Липанов убеждал потерпевшего срочно передать деньги и даже инсценировал передачу 2 млн руб. посреднику, чтобы подтолкнуть потерпевшего. Однако Игорь Гуренко денег так и не дал, но обратился в органы и согласился на оперативный эксперимент. Майора и Липана задержали после передачи муляжа денег. Липанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и суд учел это в приговоре. Интересно, что в июне 2024 года Игорь Гуренко получил пять лет колонии за вывод активов ООО «Лотос» и причинение ущерба на 20 млн руб.

